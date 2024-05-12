Удивительный трюк Джонни Кулона: маленького старичка не могли поднять с земли даже сильнейшие спортсмены

Профессиональным боксером Джонни стал в 16 лет, он выступал в легкой весовой категории. В 21 год парень уже был чемпионом.
Когда умер отец, Джонни ушел с ринга и стал тренером, открыл школу для боксеров.
В пожилом возрасте бывшему боксеру неплохой заработок давал особый сценический номер с фирменным трюком.
Джонни раздевался по пояс, и просил подняться на сцену самых сильных, тех, кто сможет поднять его от земли хотя бы на сантиметр.
У всех такие предложения вызывали смех: старичок весил 50 кг и выглядел, как худенький маленький школьник.
Находились толпы желающих сдвинуть Джонни с места, но все уходили ни с чем.
Джонни Кулон знал особый секрет - расположение нервных окончаний и точек, которые могут на них воздействовать.
Он становился в особую стойку, изначально неудобную для соперника, руки принимали специальное положение.
Потом одной из них бывший боксер обнимал запястья партнера, двумя пальцами второй руки прикасался к шее. Так Джонни блокировал нерв, обездвиживая руки соперника.