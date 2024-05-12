Уолт Дисней получил 302 отказа от инвесторов, мечтая создать Диснейленд

Задумка сделать свой парк развлечений возникла у Диснея во время прогулки с дочерьми.

Уолт задумался: а не создать ли волшебную страну, которая будет предназначена специально для детей? Он хотел воплотить свою мечту не на экране, а в реальной жизни. Однако путь к мечте оказался не из легких.

Уолтер начал искать инвесторов, но повсюду встречал непонимание и отказы. Когда он рассказывал о своей идее, банки смотрели на него, как на сумасшедшего. Даже родной брат усомнился в выполнимости затеи Уолта.

Однако Дисней был непоколебим и продемонстрировал образец упорства и настойчивости. 302 раза он обращался за денежной помощью, и все было безуспешно. Только с 303-ей попытки он получил то, что хотел.

В 1955 году произошло открытие Парка Диснейленда, через 6 месяцев здесь побывали уже более одного миллиона человек.