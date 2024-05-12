Уолт Дисней получил 302 отказа от инвесторов, мечтая создать Диснейленд

19:39 2024-05-12
Уолт Дисней получил 302 отказа от инвесторов, мечтая создать Диснейленд

Дисней не собирался сдаваться, он добился желаемого только с 303 попытки и ничуть не пожалел о своей затее.

Задумка сделать свой парк развлечений возникла у Диснея во время прогулки с дочерьми.

Уолт задумался: а не создать ли волшебную страну, которая будет предназначена специально для детей? Он хотел воплотить свою мечту не на экране, а в реальной жизни. Однако путь к мечте оказался не из легких.

Уолтер начал искать инвесторов, но повсюду встречал непонимание и отказы. Когда он рассказывал о своей идее, банки смотрели на него, как на сумасшедшего. Даже родной брат усомнился в выполнимости затеи Уолта.

Однако Дисней был непоколебим и продемонстрировал образец упорства и настойчивости. 302 раза он обращался за денежной помощью, и все было безуспешно. Только с 303-ей попытки он получил то, что хотел.

В 1955 году произошло открытие Парка Диснейленда, через 6 месяцев здесь побывали уже более одного миллиона человек.

Храмова Оксана
22:48

Храмова Оксана

Уроженец Толочина Ирвинг Берлин не знал нот, имел 2 класса образования, но стал популярнейшим композитором Америки

Уроженец Толочина Ирвинг Берлин не знал нот, имел 2 класса образования, но стал популярнейшим композитором Америки

Инструмент он освоил только в 45 лет и мог играть только на черных клавишах, специально для него компания Weser Bros создала особенное пианино.
Храмова Оксана
22:03

Храмова Оксана

Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

Девушка, которая в 19 лет покорила мир: история успеха Билли Айлиш

Отдельные клипы семикратной обладательницы Грэмми набирают больше миллиарда просмотров на Ютубе.
Храмова Оксана
21:33

Храмова Оксана

Пять неожиданных фактов про Кубу, которые могут вас удивить

Пять неожиданных фактов про Кубу, которые могут вас удивить

Многие думают, что Куба - это райский уголок с вечным летом, красивыми женщинами и реками рома, однако не все так радужно на самом деле.
Храмова Оксана
19:16

Храмова Оксана

Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

Предприниматель потратил на разработки все свои сбережения и, наконец, 5127-й прототип пылесоса заработал.
Храмова Оксана
18:36

Храмова Оксана

Томас Эдисон сделал тысячу неудачных лампочек, прежде чем добился успеха

Томас Эдисон сделал тысячу неудачных лампочек, прежде чем добился успеха

На проведение многочисленных безуспешных экспериментов было затрачено более 100 тыс. долларов.
Храмова Оксана
17:50

Храмова Оксана

Columbia Pictures уволила Мэрилин Монро за отсутствие таланта и красоты

Columbia Pictures уволила Мэрилин Монро за отсутствие таланта и красоты

На самом деле, это лишь одна из версий, Мэрилин по-своему объясняла отказ студии продлить с ней контракт.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.