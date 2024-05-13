Моча для обработки и прижигание для обеззараживания ран

Наоборот, использование мочи в этих целях может привести к инфекции из-за содержащихся в ней бактерий и солей, которые замедляют процесс заживления.

Максимум для чего ее можно использовать это для смывки опасной грязи, инородных тел и слизи, при условии, что невозможности найти чистую воду.

Еще многие напрасно считают, что прижигание ран способно уничтожить все микробы и предотвратить инфекцию: такой метод лечения лишь увеличивает риск сепсиса и может нанести больше вреда, чем пользы, создавая идеальные условия для размножения бактерий.