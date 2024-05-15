Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Любовь к русскому языку стала особенно заметной в последние годы. Илон Маск стал все чаще общаться с русскоговорящими пользователями в Х (бывшем Твиттере) на русском. Причем предприниматель демонстрирует блестящее знание русских идиом и знает, в каких случаях их нужно употребить.
Один из подписчиков спросил у Маска, не хочет ли он привезти инопланетян на Землю, бизнесмен уточнил, где именно он должен взять инопланетян. После полученного разъяснения Маск дал такой комментарий: "Вот где собака зарыта".
Другой подписчик попросил Маска оценить забавный видеоролик из Ставрополя, в котором показано необычное изобретение студента: автомобиль с кузовом переставленным задом наперед. Илон Маск нашел, что ответить: "хаха офигенно".
А вот еще один пример интересного ответа американского бизнесмена русскому подписчику: "Говорят, что кур доят".
Один из русскоязычных пользователей Х назвал возможную причину, по которой Маск стал интересоваться русским языком: "В русскоязычном твиттере на столько часто спрашивали у Илона Маска "как тебе такое", что ему пришлось выучить русский".
После этого поста Маск оставил такой ответ: "Правда".
Есть еще одна версия увлечения Маска русским языком.
Некоторые предполагают, что предприниматель решил учить новый язык благодаря роману, который у него случился с певицей Граймс с украинскими корнями. Известно, что она с детских лет знает русский и применяет его в творчестве.
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