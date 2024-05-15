Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Другой подписчик попросил Маска оценить забавный видеоролик из Ставрополя, в котором показано необычное изобретение студента: автомобиль с кузовом переставленным задом наперед. Илон Маск нашел, что ответить: "хаха офигенно".

А вот еще один пример интересного ответа американского бизнесмена русскому подписчику: "Говорят, что кур доят".

Один из русскоязычных пользователей Х назвал возможную причину, по которой Маск стал интересоваться русским языком: "В русскоязычном твиттере на столько часто спрашивали у Илона Маска "как тебе такое", что ему пришлось выучить русский".

После этого поста Маск оставил такой ответ: "Правда".

Есть еще одна версия увлечения Маска русским языком.

Некоторые предполагают, что предприниматель решил учить новый язык благодаря роману, который у него случился с певицей Граймс с украинскими корнями. Известно, что она с детских лет знает русский и применяет его в творчестве.