По поводу этого трагического события есть одно замечательное высказывание, которое приписывают французскому лауреату Нобелевской премии по физике Пьеру Кюри:

У нас осталось только тридцать книг из мусульманской Андалусии, и это позволило нам разделить атом. Если полмиллиона книг, которые сожгли, остались бы, мы бы уже путешествовали между галактиками в космосе.

Цитата, безусловно, подчеркивает высокую ценность утраченных научных исследований, которые могли бы значительно продвинуть человеческую цивилизацию в своем развитии.

Однако вряд ли эти слова мог сказать французский физик. Кюри умер в 1906 году. Разделить атом ученые смогли уже после его смерти.

Кто бы ни был автором этих строк, уничтожение ценных книг действительно стало огромной потерей для науки и всего человечества в целом.

Костер из книг разожгли на площади "Баб Рамбала" по указу католической королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда Арагонского.

Событие произошло после падения Гранады, руководил процессом кардинал Сиснерос.

В 1478 году для борьбы с мусульманами учредили испанскую католическую инквизицию, которую возглавлял Томас де Торквемада. Эта организация уничтожала в огне не только книги, но и людей, исповедовавших мусульманскую веру.

Испанские историки утверждают, что часть сочинений, которые не сожгли тогда на костре, были привезены в район Алькала недалеко от Мадрида, некоторые книги остались в различных церквях Испании.