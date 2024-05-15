98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

18:35 2024-05-15
98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

Осенью женщине исполнится 99, но она продолжает вытворять на брусьях настоящие чудеса.

Йоханна Кваас заряжает своей энергией и позитивом. Свою жизнь она не представляет без спорта:

У меня старое лицо, но сердцем я молода. Возможно, когда я перестану заниматься гимнастикой, придет день моей смерти.

Уникальная спортсменка из Германии занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная гимнастка в возрасте 86 лет.
Сегодня ей уже 98, и ее ролики на Ютубе и в ТикТок собирают миллионы просмотров.

Родилась бабушка в 1925 году, гимнастикой увлеклась с раннего детства. Однако война поломала все планы, в настоящих крутых соревнованиях спортсменке так и не довелось поучаствовать. Потом она отучилась в университете и стала тренером.

В 30 лет на время ушла из гимнастики, занялась семьей, у женщины родились дети. Когда они выросли, гимнастка решила вернуться к любимому делу. В 56 лет женщина стала возвращать себе спортивную форму и начал выступать на соревнованиях ветеранов. Там она завоевала немало наград.

В 2012 году кто-то из пользователей выложил ее видео на Ютуб. После этого спортсменка обрела большую популярность в сети, а ее ролики стали вирусными. В этом же году женщину включили в Книгу рекордов Гиннесса.

В возрасте под 100 лет удивительная Йоханна Кваас заниматься спортом и поддерживает хорошую форму, все еще с легкостью выполняет акробатические упражнения на брусьях и не только.

Когда ей было уже за 90, женщина впервые в жизни прыгнула с парашютом, потому что давно об этом мечтала.

Я занимаюсь гимнастикой, чтобы не быть восприимчивой к падениям. Это хорошая профилактика. Я не принимаю никаких таблеток и не болею.

Кроме участия в спортивных соревнованиях, Йоханна ездит по миру, делая мотивационные выступления перед пожилыми людьми, пропагандируя спорт, здоровый образ жизни и призывая верить в себя.

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