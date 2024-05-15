16-летняя Чжоу Чуна подсела на пластику: за 3 года она сделала уже более 100 операций

20:53 2024-05-15
16-летняя Чжоу Чуна подсела на пластику: за 3 года она сделала уже более 100 операций

Юная блогерша-китаянка недовольна своей внешностью и делает одну операцию за другой, первый раз под нож пластического хирурга она легла в 13 лет и останавливаться не собирается.

Теперь пластика стала смыслом ее жизни, она готова на любые жертвы и траты, согласна терпеть любую боль, лишь бы продолжать улучшать свою внешность.

Девочку с детства дразнили сверстники, дома родные и близкие тоже откровенно посмеивались над ее некрасивой внешностью. Тогда Чжоу приняла решение: пора начинать себя менять. Она поставила родителям условие: либо они финансируют операции, либо она бросает школу.

Начала девушка с популярной в Китае операции на двойном веке, после которой добилась эффекта "распахнутых глаз". Она мечтала стать интернет-звездой и очень хотела быть похожей на любимую актрису Эстер Ю.

После первой же процедуры китаянка начала вести свой блог, где рассказывала о своем непростом пути к совершенству. Подписчики с любопытством следили за ее трансформациями и в итоге стали уговаривать остановиться. Но Чжоу уже стала зависимой от пластических процедур и продолжает делать их снова и снова.

Липосакция, ринопластика ушных хрящей, увеличение груди и так далее: на все это удовольствие родители уже потратили 620 000 долларов, благо, у них есть свой прибыльный бизнес. Мама с папой стараются находить для дочери только лучшие клиники и самых надежных специалистов.

Я никогда не буду довольна своей внешностью. Я всегда думаю, что буду выглядеть лучше после следующей пластической операции. Кто-то однажды спросил меня, сожалею ли я о своих пластических операциях, но единственное, о чем я жалею, так это о том, что не начала их раньше.

Многочисленные операции вредят здоровью Чжоу. Из-за липосакции провисла кожа, множественные разрезы на теле покрылись рубцами, львиные дозы анестезии вызвали серьезные проблемы с памятью.

Храмова Оксана
18:35

Храмова Оксана

98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

Осенью женщине исполнится 99, но она продолжает вытворять на брусьях настоящие чудеса.
Храмова Оксана
17:29

Храмова Оксана

В 1502 году испанская инквизиция сожгла множество книг выдающихся андалузских ученых

В 1502 году испанская инквизиция сожгла множество книг выдающихся андалузских ученых

После варварского уничтожения уникального наследия мусульманских мыслителей осталась лишь малая часть книг, но и она смогла дать миру много пользы.
Храмова Оксана
13:21

Храмова Оксана

Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Оказывается, знаменитый миллиардер из США отлично разбирается в русских пословицах и поговорках и может употреблять их к месту в общении с русскими подписчиками.
Храмова Оксана
12:30

Храмова Оксана

Эрнеста Хемингуэя залечили до смерти от паранойи, которой у него не было

Эрнеста Хемингуэя залечили до смерти от паранойи, которой у него не было

Позже в ФБР подтвердили слежку, которая велась за писателем. При жизни ему не верили и считали сумасшедшим, в итоге все закончилось суицидом.
Храмова Оксана
11:43

Храмова Оксана

Монгольский ленд-лиз для СССР в годы войны превзошел американский

Монгольский ленд-лиз для СССР в годы войны превзошел американский

При этом монголы помогали Советскому Союзу совершенно безвозмездно и от души.
Андрей Ткачёв
16:33

Андрей Ткачёв

Самоубийца спрыгнул с 9 этажа и чуть не убил маленького мальчика

Самоубийца спрыгнул с 9 этажа и чуть не убил маленького мальчика

В Самаре молодой парень покончил с собой и попутно едва не унёс жизнь ребёнка.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.