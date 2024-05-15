16-летняя Чжоу Чуна подсела на пластику: за 3 года она сделала уже более 100 операций

Теперь пластика стала смыслом ее жизни, она готова на любые жертвы и траты, согласна терпеть любую боль, лишь бы продолжать улучшать свою внешность.

Девочку с детства дразнили сверстники, дома родные и близкие тоже откровенно посмеивались над ее некрасивой внешностью. Тогда Чжоу приняла решение: пора начинать себя менять. Она поставила родителям условие: либо они финансируют операции, либо она бросает школу.

Начала девушка с популярной в Китае операции на двойном веке, после которой добилась эффекта "распахнутых глаз". Она мечтала стать интернет-звездой и очень хотела быть похожей на любимую актрису Эстер Ю.

После первой же процедуры китаянка начала вести свой блог, где рассказывала о своем непростом пути к совершенству. Подписчики с любопытством следили за ее трансформациями и в итоге стали уговаривать остановиться. Но Чжоу уже стала зависимой от пластических процедур и продолжает делать их снова и снова.

Липосакция, ринопластика ушных хрящей, увеличение груди и так далее: на все это удовольствие родители уже потратили 620 000 долларов, благо, у них есть свой прибыльный бизнес. Мама с папой стараются находить для дочери только лучшие клиники и самых надежных специалистов.

Я никогда не буду довольна своей внешностью. Я всегда думаю, что буду выглядеть лучше после следующей пластической операции. Кто-то однажды спросил меня, сожалею ли я о своих пластических операциях, но единственное, о чем я жалею, так это о том, что не начала их раньше.

Многочисленные операции вредят здоровью Чжоу. Из-за липосакции провисла кожа, множественные разрезы на теле покрылись рубцами, львиные дозы анестезии вызвали серьезные проблемы с памятью.