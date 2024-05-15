История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

23:35 2024-05-15
История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

Это была лишь одна из многих пьяных выходок первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина.

О том, что Борис Ельцин любил закладывать за воротник, давно известно всем. Из-за неумеренных алкогольных возлияний президент России частенько попадал в нелепые и порой даже дикие ситуации.

В 1995 году Ельцин отправился в США на встречу с Биллом Клинтоном. Визит этот там запомнили надолго. Остановился Борис Николаевич в правительственной резиденции Блэр-Хаус.

Поздним вечером Клинтону экстренно позвонили из службы охраны и сообщили ему нечто из ряда вон выходящее: глава России был обнаружен пьяным на Пенсильвания-авеню, причем в одних трусах, в таком виде он пытался поймать такси.

Сотрудникам спецслужбы, которые пытались увести его с улицы, президент сказал, что не хочет возвращаться в резиденцию. Свое странное поведение Борис Николаевич объяснил так: ему просто очень приспичило отведать пиццы.

На вторую ночь Ельцина нашли опять-таки сильно выпившим и блуждающим по подвалу гостевого особняка, охранники едва не приняли российского президента за ночного грабителя.

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