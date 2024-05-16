Загадочная история Джорджа Мэллори, который хотел первым покорить Эверест

В 1999 году, через 75 лет после того как альпинист пропал без вести, было, наконец, найдено его тело. Оно хорошо сохранилось, а в карманах остались целыми и невредимыми письма, которые Меллори написал перед самой смертью, пытаясь покорить Эверест.

Джордж Меллори был одержим идеей стать первым в мире человеком, достигшим вершины этой великой горы.

Когда репортер как-то спросил альпиниста: почему он так стремится покорить Эверест? Джордж ответил: "Потому, что он есть".

В путь 37-летний Джордж отправился с напарником, 22-летним Эндрю Ирвином. После того как они ушли из базового лагеря, эти двое пропали.

75 лет об исчезнувших альпинистах ничего не было известно, потом обнаружили тело Джорджа. Его товарищ не найден до сих пор.

Их искали, долго и упорно, на поиски отправлялись многочисленные экспедиции, которые хотели понять, что же там произошло.

Когда много лет спустя Джорджа обнаружили, при нем не было британского флага и фотографии жены, которые он носил с собой и хотел оставить на вершине горы в том случае, если все же удастся до нее добраться.

Доказать свершившееся восхождение мог бы фотоаппарат, где могли сохраниться снимки. Но он также не был найден и предположительно находился у исчезнувшего Ирвина. Попытки отыскать его все еще предпринимаются.

Эти обстоятельства дали повод некоторым исследователям предположить, что Меллори (один или с Ирвином) смог дойти до вершины и уже спускался вниз, когда с ним и его напарником случилась беда.

Последний раз живыми их видели уходящими из лагеря, это было на высоте 8605 метров, до заветной вершины оставалось 240 метров.

В апреле, через 100 лет после смерти Мэллори, были опубликованы письма, найденные при нем. В том числе и самое последнее, которое он написал жене перед финальным рывком.

В этом послании к Рут от 27 мая 1924 года — менее чем за месяц до смерти - Мэллори подробно описал множество несчастий, постигших их группу, включая не держащиеся узлы, смертельные трещины и неприятный кашель, который он описал как “способный надорвать кишки”.

Последнее письмо Джордж начал словами: “Дорогая девочка, это были совершенно неподходящие времена”. В конце письма он сказал, что оценивает шансы экспедиции на успех как “50 к 1 против нас”:

Дорогая, я желаю тебе всего, что в моих силах, - чтобы твоим тревогам пришел конец до того, как ты получишь это - с лучшими новостями. Оно также будет самым быстрым.

Против нас 50 к 1, но мы еще нанесем удар и можем гордиться собой. С огромной любовью к тебе. Всегда любящий тебя, Джордж.

Прошло еще почти три десятилетия после попытки восхождения Мэллори и Ирвина, прежде чем Эдмунд Хиллари и его проводник-шерпа Тенцинг Норгей стали первыми, кто официально поднялся на гору в 1953 году.