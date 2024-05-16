В Браславском районе механизаторы наладили бизнес по продаже ворованного топлива

Большой склад похищенной солярки был обнаружен на придомовом участке 52-летнего жителя Браславского района. Канистры ему поставляли пять механизаторов местного сельхозпредприятия, где они воровали топливо.

Общий объем краденой солярки составил минимум три тонны, продукт скупщик использовал для своих нужд.

Против всех участников махинации возбуждено уголовное дело о хищении путем присвоения группой лиц. Следствие по данному инциденту продолжается.

Ранее кража топлива в объеме 12,5 т была выявлена в оборотном депо "Бобруйск", где уголовное дело завели на восьмерых участников преступной схемы.

Также подобный инцидент произошел в Новополоцке, где с нефтеперерабатывающего предприятия вынесли свыше 60 т нефтепродуктов, общая сумма краденого составила 64 000 рублей.