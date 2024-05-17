Семья из Челябинска случайно похоронила канадца

14:21 2024-05-17
Семья из Челябинска случайно похоронила канадца

Родственник челябинцев скоропостижно скончался во время отдыха на Кубе, где в то же время умер гражданин Канады.

Дело было так: уроженец Челябинска Илья Нероев поехал отдыхать на Кубу в начале марта и умер от инфаркта во время съёма денег из банкомата.

Родственникам Нероева передали тело погибшего, однако родные его не узнали.

Скорбящие уверяли, что перед ними труп другого мужчины, но священник настоял, что после бальзамирования усопший может выглядеть иначе.

Только после похорон челябинцы узнали, что они случайно похоронили канадца, который также умер на Кубе от сердечного приступа.

Кубинские власти перепутали тела погибших при отправке на родину.

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