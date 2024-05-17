В Питере мужчина натравил питбуля на девушку, сломал ей руку и залил «перцем»

15:43 2024-05-17
В Питере мужчина натравил питбуля на девушку, сломал ей руку и залил «перцем»

Хозяину питбуля не понравилось, что ему сделали замечание об отсутствии намордника у питомца.

Петербурженка прогуливалась со своей собачкой, когда ей на пути повстречался мужчина с питбулем.

Бойцовский пёс начал лаять и бросаться на своего маленького сородича, после чего девушка поинтересовалась о наличии намордника.

Мужчина отпустил пару колких комментариев и удалился, но позже вернулся и спустил питбуля с поводка.

Пёс набросился на питомца девушки, а та упала и сломала руку.

В происходящее вмешалась случайная прохожая, но мужчина оттолкнул и её.

Ошарашенная дама позвала своего мужа, однако агрессор залил всех троих перцовым баллончиком.

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