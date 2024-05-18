В Дагестане пастух чудом пережил нападение медведя-людоеда

47-летний дагестанец по имени Артур пас коров и услышал тревожное мычание, после чего решил проверить, как там вверенные ему животные.

Артур обнаружил, что на одну из коров напал бурый медведь, после чего мужчина взял палку и ударил ей хищника по голове.

Тем не менее, это лишь разозлило медведя, который набросился на мужчину и вцепился зубами ему в бедро.

Из-за громких криков Артура медведь испугался и убежал, а пострадавший смог самостоятельно дойти до дома, где ему стало плохо.

Артура госпитализировали со сложной рваной раной бедра: медведь буквально прокусил ногу мужчины до кости.