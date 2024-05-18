В начале 19-го века зубные протезы делали из зубов убитых солдат

Изготовлением протезов занимались люди самых разных ремесел: резчики по кости, кузнецы, ювелиры, химики и даже парикмахеры.

Поначалу протезы делали из слоновой кости, но у них было много минусов. У изделий был маленький "гарантийный срок", их нужно было часто менять. Кость без эмали начинала гнить и быстро разрушалась, во рту появлялся плохой запах.

Носить протез было крайне неудобно, принимать пищу - еще неудобнее, об эстетических качествах вообще лучше не говорить.

В это же время начали делать протезы с настоящими человеческими зубами, они стояли гораздо дороже, но зато были гораздо удобнее. Спрос на такие изделия был огромный.

Добровольных доноров зубов было по пальцам перечесть, но стоматологи нашли выход. Зубы стали брать у солдат, убитых при Ватерлоо, благо, расходного "материала" хватало за глаза.

Резцы и клыки верхней и нижней челюсти вырывали клещами у трупов, которые после боев кучами валялись повсюду. Делали это санитары или местные, или мародеры. На этом строили хороший бизнес.

Зубы продавали зубным техникам, поварив их в кипятке, специалисты подрезали корни и закрепляли натуральный материал на основе из слоновой кости.

Постепенно протезы с зубами мертвых солдат вышли из употребления, потому что появились законы, запрещающие брать донорами трупы людей, да и стоматология понемногу выходила на новый уровень и обзаводилась более практичными материалами.