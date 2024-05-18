Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

18:54 2024-05-18
Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

Дарья Суханова задушила двоих сыновей и продолжала получать на убитых детей пособие, старшую девочку нашли мертвой в загородном доме.

23 ноября 2023 года в Великих Луках 12-летний сын Дарьи пришел в квартиру, где она жила с остальными детьми. Незадолго до этого мать съехала на съемное жилье.

Мальчик нашел там два детских скелета, которые пролежали в квартире уже долгое время. Он позвонил бабушке, вместе с ней приехала полиция. В квартире был страшный бардак, стояла жуткая  вонь.

Одному из убитых детей было 6 месяцев, второму - 4 года. Младшего Дарья родила дома без врачей, ребенка не регистрировала. 

Потом выяснились подробности.

В августе мамаша сначала задушила старшего, через полторы недели - младшего. Обоих уложила на кровать и укрыла одеялом.

Так и продолжала спокойно жить рядом с трупиками сыновей и с двумя старшими дочками - одной пять лет, второй - восемь. Несколько месяцев получала на всех детей пособие.

Про старшую, восьмилетнюю, которую нашли мертвой в загородном доме в деревне Мокрики, мать рассказала такую историю. Девочка умерла в сентябре, она сильно болела, но Дарья не вызвала к ней врачей. Мертвую девочку она так и оставила лежать на кровати.

Позже задержанная мать рассказала, что убила детей, потому что устала за ними ухаживать.

В живых остались 5-летняя дочь и самый старший 12-летний мальчик, который не жил с матерью, его растила бабушка, мама Дарьи. Она забрала внука после одного трагического случая.

Это была первая детская смерть в большой семье Дарьи. Один из ее сыновей тогда выпал с балкона, когда мать оставила его под присмотром своей престарелой бабушки. 

Всего у Дарьи Сухановой было 6 детей, все от разных отцов и на всех от государства получала помощь как многодетная мать-одиночка.

В итоге один из сыновей упал с балкона, одного забрала бабушка, а дочку поместили в приют, когда нашли тела трех остальных детей.

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