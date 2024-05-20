В Башкирии бегун спасся от 3 агрессивных медведей благодаря крику

Молодой человек по имени Ильсур приехал в башкирскую деревню Кучуково, где решил совершить пробежку.

В какой-то момент парень услышал громкий шорох в кустах и увидел трёх медведей: маму-медведицу и двух медвежат.

Медвежата побежали на Ильсура, а тот вспомнил, что при встрече с косолапым лучше кричать и размахивать руками, поскольку это может спугнуть хищника.

Ильсур сумел отпугнуть медвежат, и те залезли на дерево, однако на парня начала нападать медведица.

Россиянин не растерялся и продолжил кричать, размахивая ветками.

После этого медвежата слезли с дерева и удалились в неизвестном направлении вместе с мамой.