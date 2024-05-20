В Башкирии бегун спасся от 3 агрессивных медведей благодаря крику

14:05 2024-05-20
В Башкирии бегун спасся от 3 агрессивных медведей благодаря крику

Парень понял, что его жизни угрожает опасность, после чего решил воспользоваться советом, когда-то прочитанном в интернете.

Молодой человек по имени Ильсур приехал в башкирскую деревню Кучуково, где решил совершить пробежку.

В какой-то момент парень услышал громкий шорох в кустах и увидел трёх медведей: маму-медведицу и двух медвежат.

Медвежата побежали на Ильсура, а тот вспомнил, что при встрече с косолапым лучше кричать и размахивать руками, поскольку это может спугнуть хищника.

Ильсур сумел отпугнуть медвежат, и те залезли на дерево, однако на парня начала нападать медведица.

Россиянин не растерялся и продолжил кричать, размахивая ветками.

После этого медвежата слезли с дерева и удалились в неизвестном направлении вместе с мамой.

Игнат Ветров
17:12

Игнат Ветров

В октябре 2013 года ФБР закрыло Silk Road и теперь владеет одним из крупнейших биткоин-кошельков

В октябре 2013 года ФБР закрыло Silk Road и теперь владеет одним из крупнейших биткоин-кошельков

Сайт даркнета, на котором Биткоин обычно использовался для транзакций, связанных с преступной деятельностью, незаконными наркотиками, незаконными товарами и услугами.
Андрей Ткачёв
17:00

Андрей Ткачёв

Хабиб Нурмагомедов отказался от гражданства России ради паспорта ОАЭ

Хабиб Нурмагомедов отказался от гражданства России ради паспорта ОАЭ

В интернете начала появляться информация о том, что именитый российский спортсмен больше не имеет паспорта РФ.
Андрей Ткачёв
16:52

Андрей Ткачёв

В Канске задержали мигранта-педофила, совратившего 3 детей

В Канске задержали мигранта-педофила, совратившего 3 детей

Выходец из Узбекистана ходил по улице и демонстративно приставал к несовершеннолетним.
Андрей Ткачёв
16:26

Андрей Ткачёв

Крымчанка бросила младенца в выгребную яму, ребёнок погиб

Крымчанка бросила младенца в выгребную яму, ребёнок погиб

Жительница Крыма отказалась от родительских обязательств самым циничным способом.
Марта Фролова
16:17

Марта Фролова

Лазарев пошутил, что Кудрявцева «пьет кровь молодых мужчин»

Лазарев пошутил, что Кудрявцева «пьет кровь молодых мужчин»

19 мая телеведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения — знаменитости исполнилось 53 года и Экс-возлюбленный знаменитости, певец Сергей Лазарев, не смог оставить ее без поздравления.
Антон Райт
16:06

Антон Райт

Новый Mini Cooper JCW примет участие в гонках «24 часа Нюрбургринга» в этом году

Новый Mini Cooper JCW примет участие в гонках «24 часа Нюрбургринга» в этом году

Компактные размеры и отличная управляемость делают Mini Cooper JCW идеальным выбором для гонок на таких трассах, как Нюрбургринг.
Андрей Ткачёв
15:30

Андрей Ткачёв

В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

Кавказцы исполняли свои народные танцы прямо на улице, как вдруг некоторым из них стало плохо.