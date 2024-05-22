На мужских и женских рубашках пуговицы на разных сторонах: этому есть объяснение

Одежду с пуговицами могли себе позволить только состоятельные дамы.

Эти женщины никогда не одевали себя сами, для этого у каждой богачки имелись служанки. Поэтому на женских рубаках пуговицы делали на левой стороне: так прислуге легче было с ними управляться.

Мужчины в то время одевали себя сами, вот почему и пуговицы на мужских сорочках делались с правой стороны. Так их было удобнее застегивать своими руками.

Кроме того, в прежние времена каждый мужчина везде брал с собой оружие.

Есть версия, что одежда для представителей сильного пола делалась с пуговицами на правой стороне, чтобы правой рукой мужчина мог держать оружие, а левой при необходимость мог расстегнуть верхнюю одежду и достать из-под полы нужную вещь.

Левой рукой пуговицы, пришитые справа, расстегивать гораздо удобнее, чем левой рукой на левой стороне.