На мужских и женских рубашках пуговицы на разных сторонах: этому есть объяснение

13:59 2024-05-22
На мужских и женских рубашках пуговицы на разных сторонах: этому есть объяснение

Отличительный признак появился давно, еще в 13 веке, собственно, произошло это тогда, когда и появились сами пуговицы.

Одежду с пуговицами могли себе позволить только состоятельные дамы.

Эти женщины никогда не одевали себя сами, для этого у каждой богачки имелись служанки. Поэтому на женских рубаках пуговицы делали на левой стороне: так прислуге легче было с ними управляться.

Мужчины в то время одевали себя сами, вот почему и пуговицы на мужских сорочках делались с правой стороны. Так их было удобнее застегивать своими руками.

Кроме того, в прежние времена каждый мужчина везде брал с собой оружие.

Есть версия, что одежда для представителей сильного пола делалась с пуговицами на правой стороне, чтобы правой рукой мужчина мог держать оружие, а левой при необходимость мог расстегнуть верхнюю одежду и достать из-под полы нужную вещь.

Левой рукой пуговицы, пришитые справа, расстегивать гораздо удобнее, чем левой рукой на левой стороне.

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