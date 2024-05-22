Казанец осужден на 4,5 года тюрьмы за попытку поджога военкомата на Ставрополье

19:00 2024-05-22
Казанец осужден на 4,5 года тюрьмы за попытку поджога военкомата на Ставрополье

Он пытался совершить поджог по заданию сотрудника Главного управления разведки министерства обороны Украины.

В пресс-службе суда заявили, что в конце 2022 года мужчина переписывался с человеком по имени Бэн, который представился сотрудником ГУР Украины.

Подсудимый 6 декабря 2022 года по заданию Бэна приехал в Невинномысск, где пытался поджечь военкомат.

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