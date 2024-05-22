Кто такой Виктор Нуар и что делают женщины на его могиле

В сердце парижского кладбища Пер-Лашез есть одна интересная могила, здесь похоронен Виктор Нуар. Установленный ему памятник считают символом плодородия и надежды.

Виктор Нуар был журналистом, его запомнили как яростного борца за социальную справедливость во Франции 19 века. В общем-то, это и все его заслуги, ничего особенно выдающегося в своей короткой жизни он не сделал. Молодой человек погиб на дуэли в 21 год.

Что происходит сегодня? Тысячи женщин приходят к его могиле, преследуя свои, сугубо "женские" цели.

На памятнике можно заметить несколько гладко отполированных участков, что говорит об их особой популярности у женщин: именно к этим частям туловища памятника дамы прикасаются чаще всего.

Говорят, статуя на могиле Нуара обладает магической силой.

Скульптор, который делал памятник, решил изобразить Виктора в момент его смерти - то есть в положении лежа. По каким-то своим соображениям создатель статуи решил сделать одну очень пикантную часть тела особенно выпуклой, и она действительно заметно выпирает из брюк чуть ниже пояса Виктора.

Это послужило созданию легенды. Будто бы женщине нужно поцеловать статую в губы, оставить на могиле цветок и потереть ту самую выпуклость. Тогда дама может обрести высокую плодовитость, насыщенную интимную жизнь и найдет себе хорошего мужа.

Из-за слишком назойливого женского внимания в 2004 году вокруг статуи поставили ограждение, чтобы закрыть к ней доступ. Однако последовавшая волна протестов вынудила руководство снести ограду.

Женщины продолжают приходить к легендарной могиле, многие из них верят, что в статуе обладает сила духа Виктора Нуара.