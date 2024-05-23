Феномен хиппи 60-х: что проповедовали Дети Цветов и куда они исчезли

Просуществовало это явление недолго, в 1970-х о нем уже стали забывать, но до этого момента популярность хиппи зашкаливала.



Само понятие "хиппи" пришло из нью-йоркской телепередачи, где таким термином назвали молодых людей, носивших длинные волосы и просторные одежды. Они выступали против войны во Вьетнаме.

Под выражением "быть хиппи" подразумевалось "быть в курсе происходящего".

Сторонников этой контркультуры в Гринвич-Виллидж прозвали "хипами", и слово это имело негативный оттенок.

Так отзывались о плохо одетых демонстрантах из пригородных зон Нью-Йорка, которые выдвигали необоснованные претензии.

Главной идеологией хиппи было отрицание насилия в любой форме. Участники движения отращивали длинные волосы, слушали рок-н-ролл, жили в больших коммунах и разъезжали по стране автостопом, часто на ярко разрисованных автобусах.

Также хиппи любили медитировать и являлись поклонниками восточных религий - даосизма, буддизма, индуизма. Многие становились веганами.

Своим главным символом хиппи сделали цветы. Их дарили случайным людям, вставляли в стволы оружия полицейских. Отсюда и второе название - "дети цветов".

Молодые люди много путешествовали, главным образом в восточные страны, где они занимались самопознанием.

Почему движение пошло на убыль? Можно назвать несколько факторов.

Грянул затяжной экономический кризис, нужно было выживать и возвращаться от бродяжничества к привычной работе.

Кроме того, постепенно движение дискредитировало само себя из-за чрезмерного увлечения наркотиками, неопрятности, отсутствия нормальной гигиены.

Представители субкультуры стали забывать свои первоначальные принципы, связанные с поиском просветления, свободы и общения.

На Ближнем Востоке крайне обострилась ситуация, привычные маршруты детей цветов стали небезопасны. Постепенно знаменитая "тропа хиппи" ушла в прошлое.

Ливанская война 1975 года практически полностью лишила хиппи возможности путешествовать.

Движение не исчезло бесследно, оно внесло большой вклад в культуру, отразившись на тенденциях моды, дизайне интерьера, музыке, литературе.

Сохранились и правильные идеалы хиппи, которые и сегодня остаются вечными ценностями и многими принимаются на вооружение: любовь, свобода, неприятие насилия и войн.