У Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей, из них выжили только 10

21:37 2024-05-23
У Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей, из них выжили только 10

Еще один сын умер в 24 года, таким образом, до зрелого возраст дожили 9 детей великого композитора.

Сам Бах родился в одной из самых музыкальных семей. В его роду было 56 музыкантов, немудрено, что Иоганн стал выдающимся композитором всех времен и народов.

У Баха было 7 сестер и братьев. Сам он превзошел родителей и завел 20 детей! Правда, 10 умерли еще во младенческом возрасте. Рождены дети были от двух жен.

Первой супругой Баха стала Мария Барбара, она умерла в 36 лет, родив 7 детей, из них выжило четверо.

Потом был брак с Анной Магдаленой, девушка была младше мужа на 16 лет. Анна родила Баху 13 детей.

Четверо сыновей Иоганна Баха стали музыкантами. Трое мальчиков носили имя Иоганн.

Всех детей - и родных, и неродных - растила с любовью и заботой. Однако по иронии судьбы в конце жизни осталась в нищете.

После смерти мужа она одна в ужасной бедности растила трех маленьких дочерей, жили практически на подачки соседей в маленькой квартирке на окраине Лейпцига. Последние годы она болела и закончила свои дни в местной богадельне в 59 лет.

Никому из сыновей и пасынков, которым мать отдала всю себя, до нее и дела не было, никто не помог ей растить девочек, никто не вытащил из нищеты. Между тем у отпрысков Баха были в то время престижные должности и хороших доход.

Могила Анны Магдалены неизвестна, ее похоронили в общем захоронении для нищих.

Иоганн Себастьян Бах умер в 1750 году, его могила сначала тоже затерялась.

Останки композитора нашли в 1894 году случайно, когда перестраивали церковь. Через шесть лет было сделано перезахоронение.

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