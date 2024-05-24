Исследование Национального института старения США выявило ключевые признаки, предшествующие смерти

Среди психических признаков, указывающих на приближение смерти, учёные университета выделяют: депрессию, повышенное беспокойство и невнимательность.

Эти состояния могут сигнализировать о том, что организм человека готовится к последнему этапу жизни.

Кроме того, увеличение уровня утомляемости и постоянная сонливость также могут быть важными индикаторами, что человеку осталось жить лишь несколько дней.

НО!

К счастью, многие Врачи считают это глупостью, так как, возможно, это простые временные сложности которые могут быть спровоцированны обычными вирусными заболеваниями, неожиданными жизненными трудностями, свалившимися на голову, переосмыслением жизненных ценностей или потерей близкого человека.