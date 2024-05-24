Самая жуткая авария в мировой истории автогонок: около 180 человек были ранены, 84 - погибли

Авария произошла в 1955 году. Критический момент наступил на исходе 35-го круга, когда лидеры уже определились и вышли на стартовую прямую.

Первым шел Майк Хоторн на "Ягуаре". За ним следовал Пьер Левег на "Мерседесе". Перед питлейном Хоторн обогнал кругового Ланса Маклина и вдруг заметил сигнал, которым его звали на дозаправку.

Тогда Хоторн стал резко тормозить, что и привело в итоге к трагедии.

Дальше все произошло молниеносно, буквально в считанные секунды. Маклин, опасаясь столкновения, ушел влево.

Идущий слева параллельно Хоторну и Маклину Левег не мог избежать аварии, но он мог спасти жизнь Хуану-Мануэлю Фанхио, который шел сразу за ним.

Левег въехал в Маклина, машина Пьера полетела в насыпь. Гонщик выскочил из авто и разбился.

Болид из-за сильного удара на огромной скорости (свыше 200 км/ч) распался на фрагменты. Они полетели прямо в зрителей, уничтожая всех на своем пути. Очевидцы потом рассказывали, что капот срезал людям головы, словно нож гильотины.

Но это еще не все, бак болида взорвался, корпус загорелся, горящие осколки металла тоже полетели в зрителей. Кто-то пытался убежать от пожара, но был сбит другими машинами на трассе, еще один болельщик был раздавлен Маклином.

Но шоу должно продолжаться... И гонки никто не остановил. Машины по-прежнему гнали по кругу, будто ничего не случилось.

Хоторн и его напарник стали победителями и праздновали победу с шампанским прямо на подиуме. И это в то время, когда рядом страшной смертью погибло столько людей.

Французская пресса потом обрушила на гонщиков-призеров свои обличительные публикации. Но судьба и без того наказала Хоторна и его напарника Буэба - оба разбились на гонках в 1959 году.

Маклин, пережив трагедию в Ле-Мане, чуть не погиб во время Tourist Trophy. После этого навсегда ушел из автоспорта.

Хуан-Мануэль Фанхио, жизнь которому спас погибший Левег, в том же 1955-ом году выиграл третий титул в "Королевских гонках", после этого еще два раза удостоился звания чемпиона.

После страшной аварии команда Mercedes отказалась от участия в гонках на 30 лет, Швейцария вообще запретила проведение круговых гонок вплоть до 2022 года.