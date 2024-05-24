100-летний миллиардер Олав Тон каждый день ходит на работу и трудится по 10 часов

В этом году Олаву исполнится 101 год, он все еще работает по 8-10 часов в сутки 6 дней в неделю.

Каждый день он отправляется в офис на старом Volkswagen и приходит раньше всех - за час до начала рабочего дня. Уходит домой позже всех сотрудников. Ему просто нравится сам процесс работы, деньги второстепенны, это просто естественный результат труда.

Когда Олаву исполнилось 95 лет, он женился на 79-летней Сисель, с которой до этого прожил в гражданском браке 35 лет. Встречаться они начали, когда Олав еще был женат.

Первая жена прожила почти 100 лет, она страдала болезнью Альцгеймера и умерла в 2018 году. Олав встречался с Сисель, но не бросал больную жену и не разводился с ней до ее смерти.

Только через год после кончины первой супруги Олав, наконец, смог оформить законные отношения с любимой женщиной.

Сисель 30 лет назад связала мужу знаменитую красную шапочку, с которой он никогда не расстается. С внутренней стороны головного убора сделана надпись: "Нашедшему 500 крон".

Олав любит наряжаться и модничать, у него много разных шарфов, разноцветных галстуков и пиджаков.

А вообще он очень скромный, жизнерадостный и доброжелательный человек. Деньгами не кичится, ведет простую жизнь. Служащие его обожают, да и сам Олав всегда говорит, что своим огромным богатством он обязан людям, своим многочисленным сотрудникам.

Олав Тон исправно и охотно платит налоги, которые составляют 70% его доходов. И он считает это правильным и справедливым, говоря: "Я должен стране и людям, которые сделали меня таким".

Он сделал свое многомиллионное состояние с нуля, всего добился сам упорством, смекалкой и трудолюбием. Причем у Олава даже не было высшего образования.

У Олава Тона 90 торговых центров, 80 отелей, 500 коммерческих объектов.

Детей у миллиардера нет, наследство ему оставить некому. Олав решил основать специальный фонд, который должен управлять его состоянием, бизнесом и делать пожертвования - больше 100 млн в год. Этими отчислениями Олав финансирует научные исследования в разных областях.