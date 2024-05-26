Россиянин напал с ножом на бывшую жену и тёщу на глазах у ребёнка

Инцидент произошёл в Ивановской области России.

Там женщина по имени Дарья обратилась в полицию, написав заявление на экс-супруга Николая.

По словам Дарьи, Николай систематически избивал её.

Недавно мужчина пришёл домой к бывшей жене, умоляя её забрать заявление из полиции, но та была непреклонна.

Тогда Николай набросился с ножом на Дарью и её маму, неоднократно ударив женщин в область шеи, груди и спины.

Нападение произошло на глазах у годовалого ребёнка Дарьи, который в этот момент находился в коляске.

К счастью, обе женщины выжили, но находятся в тяжёлом состоянии.