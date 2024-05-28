Гомельский стример Меллстрой снова объявлен в розыск

13:25 2024-05-28
Гомельский стример Меллстрой снова объявлен в розыск

По сообщению Mash, Андрея Бурима опять включили в базу розыска МВД России по статье Уголовного Кодекса.

Есть версия, что блогера стали разыскивать из-за его отказа идти на военную службу в белорусскую армию.

В начале года Беларусь уже подавала официальный запрос в Россию по поводу призывника-уклониста Андрея Бурима, после чего МВД РФ объявило его в розыск.

Чтобы избежать проблем, скандальный стример уехал в Дубай.

Пытаясь урегулировать ситуацию, Mellstroy пообещал передать спортивный инвентарь и одежду для 500 белорусских детских домом.

После этого Андрея удалили из базы розыска российского МВД, и он смог вернуться в Москву.

По некоторым данным, во время своего короткого пребывания в столице блогер успел приобрести целый автопарк из автомобилей класса люкс.

В России Буриму задержаться надолго не удалось. Из базы МВД РФ его исключили 2 месяца назад, но сейчас он опять находится в российском розыске по статье УК.

Известно также, что у Антона Бурима долг перед налоговой России в размере около 9000 рублей.

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