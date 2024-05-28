Алексей Жидковский: выглядит, как девушка, но считает себя мужчиной и принципиально не носит юбки

Блогером он стал не ради денег, а ради удовольствия, общаться с подписчиками, снимать видео и делиться ими для Алексея - хобби.

При этом деньги он любит, в чем постоянно признается, но работать не любит и не хочет. Где берет средства для роскошной жизни, неизвестно.

Конечно, неплохую прибыль приносит блогерская деятельность, но об основных источниках дохода Жидковский в интервью не распространяется.

Я работал всего один раз в жизни. Б***. Я понимаю, что в той компании, в которой я нахожусь, это нормально.

Но я считаю, что в этих невротичных заработках человек теряет себя. Человек 40 лет сидит с этими мешками под глазами: «Ну, вот есть у меня теперь эта квартира, эта машина. А пожить-то я не успел!».

Ну у самого Алексея никогда проблем с деньгами не было, в роду его сплошные толстосумы и так называемые сливки общества.

В детстве он ни в чем не нуждался, учился в элитной школе. Папа после развода с мамой обеспечил чаду достойную жизнь.

Сам же парнишка примерным поведением не отличался, позже он признался даже, что считает себя "быдлом в светской обертке" - "с виду вроде приличненький, но как рот раскрою, так тушите свет".

Учился кое-как, постоянные конфликты с учителями и сверстниками.

Примерно в подростковом возрасте начались первые эксперименты с внешним видом: появился интерес к колечкам, сумочкам, косметике.

Алексей Жидковский не создает свой необычный образ на камеру, это его постоянное состояние, так он себя ощущает по жизни, таким его видят родственники и друзья.

Папа, правда, долго не мог смириться, а вот мама сразу поддержала странное увлечение сына косметикой и прочими женскими атрибутами красоты.

Алексей много общается с девушками и среди подписчиков львиная доля именно дамы. Он прекрасно ориентируется в женских темах, может дать дельные советы по уходу за собой, что и делает постоянно на своем канале.

Алексею нравится выглядеть, как женщина, он много времени уделяет макияжу, маникюру и в целом уходу за собой. При этом он считает себя мужчиной, поэтому принципиально не носит юбки и платья и даже задумывается о создании семьи в будущем.

Я 50/50, потому что я понимаю и ту сторону, и другую сторону. Мне абсолютно понятны женские и мужские проблемы.

Алексей считает себя просто раскрепощенным человеком, который не боится делать то, что ему нравится. Экспериментируя с образом, он прошел через ряд пластических операций и даже однажды похудел на 30 с лишним килограммов.

Жидковский не сторонник ЗОЖ. По его мнению, те, кто отказывается от алкоголя и не курит, и те, кто проживает жизнь на всю катушку, абсолютно равны, потому что все в итоге умрут.

Разница лишь в том, что сторонники ЗОЖ могут пожертвовать свои органы людям, нуждающимся в донорах.

Его зовут на светские тусовки, на праздничные вечеринки, он участвует в телешоу, снимается в клипах со звездами и невероятно популярен в социальных сетях и Ютубе.

В 2020 году Алексей был признан "Персоной года" по версии организаторов мероприятия "Премии Рунета".

В 2021 - издал свою книгу. В 2022 году попробовал себя в роли кулинара, запустив успешное шоу "Дорого & Богато".