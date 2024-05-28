В Лиде собака до смерти искусала свою хозяйку

По сообщению Следственного комитета, происшествие случилось 27 мая. Собака напала на пенсионерку во дворе дома.

Это был беспородный пес, который и раньше проявлял агрессию по отношении к своей хозяйке, и она всегда опасалась своего питомца.

Отогнать злобное животное помогла подруга пострадавшей. Истерзанная женщина стала терять сознание. Ее спасительница сразу побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

Когда медики прибыли к месту происшествия, искусанная женщина уже была мертва.

Известно, что пес жил со своей хозяйкой долгое время. Она жаловалась на излишнюю агрессивность питомца и боялась его. Раньше животное уже не раз кусало владелицу.