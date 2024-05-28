В Лиде собака до смерти искусала свою хозяйку

19:42 2024-05-28
В Лиде собака до смерти искусала свою хозяйку

27 мая 71-летняя жительница Лиды подверглась нападению собственной собаки, которая загрызла ее насмерть.

По сообщению Следственного комитета, происшествие случилось 27 мая. Собака напала на пенсионерку во дворе дома.

Это был беспородный пес, который и раньше проявлял агрессию по отношении к своей хозяйке, и она всегда опасалась своего питомца.

Отогнать злобное животное помогла подруга пострадавшей. Истерзанная женщина стала терять сознание. Ее спасительница сразу побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

Когда медики прибыли к месту происшествия, искусанная женщина уже была мертва.

Известно, что пес жил со своей хозяйкой долгое время. Она жаловалась на излишнюю агрессивность питомца и боялась его. Раньше животное уже не раз кусало владелицу. 

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