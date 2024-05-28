Незаконная рыбалка дорого обошлась трем браконьерам из Полоцкого района

22 мая рыбаки поставили на озере 11 ставных рыболовных сетей, утром другого дня они вернулись, чтобы оценить улов.

В сети попались 74 линя, 34 карася, 27 окуней, 21 красноперка, 4 щуки.

Сложив улов в мешки, рыбаки вынуждены были объясняться с сотрудниками госинспекции охраны животного и растительного мира. Они давно вели наблюдение за браконьерами.

Злоумышленники проживают в Новополоцке, Полоцком и Глубокском районах, возраст нарушителей - 31-44 года.

Сотрудники госинспекции забрали у браконьеров лодку, рыболовные снасти, рацию и весь улов.

Ущерб, который нанесла природе незаконная рыбалка, оценивается в 85 000 рублей.

Как известно, с 10 апреля по 8 июня в Витебской области введен нерестовый запрет на ловлю любой рыбы.

Допускается любительская рыбалка одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, на котором установлена одна искусственная приманка.

Стоимость незаконного улова в обозначенный период времени возрастает в три раза.

Этим и объясняется огромный штраф, который присудили браконьера.