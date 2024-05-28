Незаконная рыбалка дорого обошлась трем браконьерам из Полоцкого района

23:00 2024-05-28
Незаконная рыбалка дорого обошлась трем браконьерам из Полоцкого района

За каждую пойманную на озере Луничино рыбу нарушителям придется выложить по 500 рублей.

22 мая рыбаки поставили на озере 11 ставных рыболовных сетей, утром другого дня они вернулись, чтобы оценить улов.
В сети попались 74 линя, 34 карася, 27 окуней, 21 красноперка, 4 щуки.

Сложив улов в мешки, рыбаки вынуждены были объясняться с сотрудниками госинспекции охраны животного и растительного мира. Они давно вели наблюдение за браконьерами.

Злоумышленники проживают в Новополоцке, Полоцком и Глубокском районах, возраст нарушителей - 31-44 года.

Сотрудники госинспекции забрали у браконьеров лодку, рыболовные снасти, рацию и весь улов.

Ущерб, который нанесла природе незаконная рыбалка, оценивается в 85 000 рублей.

Как известно, с 10 апреля по 8 июня в Витебской области введен нерестовый запрет на ловлю любой рыбы.

Допускается любительская рыбалка одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, на котором установлена одна искусственная приманка.

Стоимость незаконного улова в обозначенный период времени возрастает в три раза.

Этим и объясняется огромный штраф, который присудили браконьера.

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