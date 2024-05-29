В Южном Судане несовершеннолетних невест продают на аукционе

Ньялон Нгонг Дэн Джаланг - 17-летняя девушка, которую многодетная суданская семья продала с аукциона по весьма привлекательной цене.

Родители разместили фотографии "товара" в соцсетях, заверив, что дочь - девственница и установили за нее начальную стоимость - несколько коров.

В торгах участвовало 6 покупателей. Одним был Дэвид Майом Риак, заместитель губернатора в одном из штатов страны. Однако ценный "лот" достался не ему, потому что мужчина предложил всего 250 коров.

Девушку продали предпринимателю Коку Алату, у которого уже на тот момент было 9 жен.

Богач предложил за невесту баснословный выкуп: 530 коров, которые в этой стране очень высоко ценятся, плюс 3 3 автомобиля Land Cruiser V8 и $10 000. Такими средствами не мог похвастаться даже президент Южного Судана.

После успешного завершения торгов девушка обязана была стать женой бизнесмена. Ее согласия, разумеется, никто спрашивать не собирался.

Когда руководство Facebook узнало о произошедшем, то сразу были удалены все страницы, связанные с проведением аукциона, потому что соцсеть не приемлет торговлю людьми ни в каком виде.

По статистике ООН, в Южном Судане больше половины всех девочек выдают замуж до 18-летия, одна треть вступает в брак с 15 лет. Продавать девочек за скот и другие ценные вещи - привычное дело для этой страны.

Такая выгодная продажа Ньялон очень порадовала семью, в честь красавицы организовали торжество с плясками и песнями. Мероприятие провели за неделю до свадебного обряда.

Кстати, самыми ценными качествами суданских невест считаются массивность и высокий рост. Почему? Ответ простой: высокая женщина лучше копает землю.