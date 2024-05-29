Пятерка самых плохих паспортов в мире

21:50 2024-05-29
Пятерка самых плохих паспортов в мире

Самым лучшим является сингапурский паспорт, так как по нему разрешен въезд в 194 страны. Следующие пять паспортов признаны самыми худшими в мире в 2024 году.

На пятом месте документ Йемена - по нему можно въезжать лишь в 35 стран мира. За ввоз свинины и продуктов из нее в этом государстве предусмотрена смертная казнь.

Четвертое место занимает Пакистан, его владельцы могут попасть в 34 страны мира. Здесь разрешен брак одного мужчины сразу с 4-мя женщинами, причем согласие на новый брак мужа у имеющихся жен спрашивать не принято.

Третье место можно смело отдать Ираку. По паспорту этой страны разрешено въезжать в 31 государство мира. В этой стране процветает торговля женщинами, которых продают в сексуальное рабство.

На втором месте - паспорт гражданина Сирии. Он позволяет путешествовать по 29 странам. Если женщина находилась некоторое время наедине с мужчиной, который не является ее мужем, ее могут подвергнуть проверке на девственность.

Самым худшим признан паспорт Афганистана, страны, где правят талибы. Паспорт дает возможность попасть лишь в 28 стран мира. Здесь нельзя пользоваться косметикой, женщины, которые красят ногти, могут лишиться пальцев.

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