Случайная фотография, которая изменила жизнь и принесла мировую славу

Случайности неслучайны - девушка с такой завораживающей внешностью просто не могла остаться незамеченной. Кажется, что Анок Яй родилась, чтобы стать звездой.

И все же, не будь того случайного снимка, кто знает, узнал бы мир о ней и смогла бы Анок достигнуть такого невероятного успеха, как сейчас.

Как-то раз на студенческой вечеринке девушку случайно щелкнул на камеру какой-то фотограф - тоже местный студент, который потом выложил снимок в социальных сетях.

С этого началась история успеха, а вернее - стремительное восхождение на Олимп.

На самородок из Южного Судана тут же обратили внимание многие модельные агентства мирового уровня.

На 2-3-й день после появления ее фотографии в сети Анок Яй уже отправилась в нью-йоркский офис для подписания первого модельного контракта.

В настоящий момент Анок Яй - первая в истории южносуданская модель, которая открыла показ Прада.

Появление Анок в наряде сваровски, отделанном более чем 100 000 кристаллов в 200 карат, стало настоящей сенсацией.

В начале прошлой зимы Анок признали лучшей моделью уходящего года по версии одного из самых влиятельных модельных агентств.