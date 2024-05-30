В Несвижском районе водитель нашел на дороге инкассаторский мешок с 20000 рублей

12:52 2024-05-30
В Несвижском районе водитель нашел на дороге инкассаторский мешок с 20000 рублей

Мужчина сообщил, что вблизи деревни Солтановщина Несвижского района, проезжая на машине, он на дороге обнаружил предположительно инкассаторский мешок с деньгами, в котором находились мешки поменьше.

УВД Минского облисполкома:

Сотрудники милиции установили, что водителю слуцкого районного управления почтовой связи в несвижском отделении для транспортировки была передана корреспонденция и упаковка с мешками.

В них находились деньги для пенсионных и иных выплат. Мешки были загружены в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ.

При этом двери отсека были заперты лишь на проволоку из-за технической неисправности замка.

Вблизи д. Солтановщина мешок с деньгами выпал из автомобиля на дорогу, где и был обнаружен неравнодушным гражданином, а после передан сотрудникам милиции.

20 тысяч рублей были возвращены в организацию, в адрес которой также направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

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