В Несвижском районе водитель нашел на дороге инкассаторский мешок с 20000 рублей

УВД Минского облисполкома:

Сотрудники милиции установили, что водителю слуцкого районного управления почтовой связи в несвижском отделении для транспортировки была передана корреспонденция и упаковка с мешками.

В них находились деньги для пенсионных и иных выплат. Мешки были загружены в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ.

При этом двери отсека были заперты лишь на проволоку из-за технической неисправности замка.

Вблизи д. Солтановщина мешок с деньгами выпал из автомобиля на дорогу, где и был обнаружен неравнодушным гражданином, а после передан сотрудникам милиции.

20 тысяч рублей были возвращены в организацию, в адрес которой также направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.