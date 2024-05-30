В китайском зоопарке живут необычные животные - собаки-панды

14:03 2024-05-30
В китайском зоопарке живут необычные животные - собаки-панды

Китайцы очень хотели показать посетителям настоящих панд, но места для столь крупных питомцев в зоопарке, увы, не нашлось.

И тогда хитрые китайцы выкрутились из ситуации: они стали перекрашивать собак и демонстрировать их под видом панд.

В зоопарке Тайчжоу 1 мая посетители увидели новых жильцов - панд. Люди должны были заплатить 2 доллара, чтобы посмотреть на новую породу миниатюрных мишек.

Однако мини-панды оказались ненастоящими. В вольерах находились пушистые милые собачки, выкрашенные под панд.

Зрители фотографировали удивительных животных, записывали видео, размещали все это в сеть.

Сотрудникам зоопарка пришлось давать объяснения. И они нашли что сказать: якобы компактная территория зоопарка не позволяет разместить там настоящих панд. Но выход был найден.

Вместо панд в клетки посадили собак породы чау-чау, предварительно сделав им аккуратную стрижку и выкрасив их в черно-белый цвет, чтобы сделать похожими на настоящих мишек.

После этого собаки-панды стали настоящими звездами зоопарка, теперь толпы посетителей приходят сюда специально, чтобы увидеть именно этих псевдомишек.

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