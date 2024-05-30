В Марокко можно встретить удивительных коз, которые лазают по деревьям

Особенно нравится козам Аргания колючая, ветки этого дерева сплошь покрыты колючками. Однако это не останавливает шустрых животных, они быстро карабкаются вверх и лакомятся листьями и плодами дерева.

Пастухи пасут этих коз именно вблизи деревьев, перемещаясь от одного к другому. По пути они подбирают косточки арганы, выплюнутые животными. Из них делается аргановое масло. Из семян, которые остались на земле, потом вырастают новые деревца.

Между тем некоторые пастухи смекнули, что необычные способности коз можно хорошо монетизировать. На козах-древолазах стали неплохо зарабатывать.

Хозяева заставляют животных залезать на дерево, чтобы брать у туристов деньги за уникальные фотографии. Бедным козам приходится стоять на дереве часами, когда они падают оттуда без сил, наверх загоняют новых животных.