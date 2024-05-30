Немецкий доктор-самозванец Мартин Коуни спас жизни 6500 недоношенных детей, устроив человеческий аттракцион

22:31 2024-05-30
Немецкий доктор-самозванец Мартин Коуни спас жизни 6500 недоношенных детей, устроив человеческий аттракцион

В начале ХХ века недоношенных детей никто не выхаживал, им попросту давали умирать, считая их спасение невозможным и бесполезным делом.

С такой ситуацией все мирились, несчастным малышам на роду было написано умирать в младенчестве. Так считали все, но только не доктор Мартин Коуни. Именно так он решил себя называть. Медицинского образования у Мартина на самом деле не было.

Немецкий еврей приобрел несколько инкубаторов, чтобы продемонстрировать их на выставке достижений науки в Европе. Однако устройства никого не впечатлили и особого интереса не вызвали.

Тогда Коуни придумал другую штуку. Он повез инкубаторы в Америку и организовал там настоящий человеческий аттракцион. На здании красовалась огромная завлекающая надпись: "Детские инкубаторы с живыми детьми".

В павильоне содержалось 25 недоношенных младенцев, у каждого был свой маленький стеклянный "домик". Паровой котел поддерживал необходимую температуру в инкубаторах.

Посмотреть это зрелище можно было, купив билет за 25 центов. Желающих оказалось много: деньги небольшие, а впечатления сильные.

Все заработанные деньги доктор тратил на уход за недоношенными крохами. Постепенно они крепли, подрастали, уступая место в домиках новым жильцам. В итоге доктор смог подарить жизнь 6500 людям.

Аттракцион живых детей работал до начала 40-х. Потом официальная медицина, наконец, проявила интерес к недоношенным детям, убедившись, что их можно и нужно выхаживать.

Доктор Коуни, закрыв свой аттракцион, прожил еще 10 лет, закончив дни в полной нищете. Скопить денег ему не удалось, все заработанное Мартин тратил на спасение недоношенных младенцев.

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