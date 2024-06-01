У Карла Маркса, автора знаменитого «Капитала», тоже были свои скелеты в шкафу

Общая могила находится на Хайгетском кладбище в Лондоне, в ней действительно покоятся Карл Маркс, его супруга Женни и их домработница Елена Демут. Почему так вышло? Этому есть объяснение.
Начать историю надо с рассказа о жене Карла Маркса. Женни фон Вестфален была прогрессивной женщиной для своей эпохи. Если бы не брак с Марксом, она добилась бы значимых высот в своем развитии.
Умная, образованная девушка вполне могла бы быть писательницей, философом, а может быть и государственным деятелем. Однако судьба распорядилась иначе. Женни влюбилась, избранником стал брат подруги - Софи Маркс.
Молодой человек, надо сказать, был довольно легкомысленным, родители девушки не видели в нем удачную партию для дочери. Они были категорически против брака, родители Маркса заняли такую же позицию.
Жанна была упряма и поступила по-своему, отношения привели к помолвке, которая продолжалась 7 лет. Обвенчались влюбленные, только когда умерли все их родители.
Молодая баронесса оставила привычную роскошную жизнь и стала бедствовать, ведь муж не приносил денег в семью, его философские сочинения стоили копейки.
Маркса считали неблагонадежным коммунистом, поэтому нигде не хотели принимать его семью, которой пришлось изрядно поскитаться по миру. В конце концов, супруги обосновались в Лондоне.
Женни продала приданое, относила в залог вещи, чтобы прокормить детей хоть как-то. От плохой жизни 4 из 7 отпрысков не выжили.
Тем временем Маркс завел дружбу с Энгельсом, который стал регулярно помогать ему деньгами. Немецкий философ успешно тратил их на себя и своих развлечения, забывая о семье.
Фридрих Энгельс еще один раз выручил друга, когда тот попал в очень скверную ситуацию - завел роман с горничной и сделал ей ребенка.
Энгельс взял удар на себя, он признал себя отцом сына Елены Демут. Девушка долгие годы преданно служила семейству Маркса. Мальчика, незаконнорожденного сына Карла, назвали Генри Фредерих.
Теперь у друзей был один сын на двоих. Женни ни о чем не догадалась. Она очень верила Карлу и любила его всю жизнь.
Между тем Маркс скоро пресытился постоянными жалобами жены на нехватку денег и разочаровался в брачных узах.
Позже своему будущему зятю Полю Лафаргу он писал:
Если бы я начал жизнь сначала, я никогда не женился бы. Пока это в моих силах, я хотел бы оградить своих дочерей от тех скал, о которые разбилась жизнь их матери.
Первой из жизни ушла жена Маркса Женни, она умерла от рака. Потом скончалась их старшая дочь, вскоре не стало и самого Карла.
Из участников любовного треугольника дольше всех прожила Елена Демут. Когда и она завершила свой жизненный путь, женщину похоронили в одной могиле с ее бывшей хозяйкой и отцом своего ребенка.