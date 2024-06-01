Странная любовь Павла Филонова: гостевой брак и «жена-дочка» старше на 19 лет

19:04 2024-06-01
Странная любовь Павла Филонова: гостевой брак и «жена-дочка» старше на 19 лет

Основоположник русского авангардизма в живописи до конца жизни испытывал очень нежные чувства к своей жене - зрелой женщине, которую он с большой теплотой называл своей "доченькой".

Художник-авангардист Павел Филонов - это русский гений, чей талант не сразу нашел признание в России. Сегодня его работы являются мировым достоянием и продолжают вызывать к себе большой интерес у исследователей.

Он был предан России, где его так и не поняли при жизни, художник верил, что нужен своей родине и знал, что со временем его творчество оценят по достоинству.

Зарубежные коллекционеры предлагали ему огромные деньги за картины, обещали большую мастерскую за границей, богатую жизнь и славу.

Он же продолжал жить в нищете, голоде и полном забвении, работать в ужасных условиях. Все, что было у художника - это маленькая бедняцкая комнатка в общежитии. Его полотна на родине продавались за копейки.

Сегодня работы Филонова выставлены в Русском музее Санкт-Петербурга, по его книгам обучаются начинающие художники.

Филонов всю свою жизнь посвятил творчеству и не замечал плачевных условий, в которых приходилось творить. Второй его ценностью в жизни была любимая жена - Екатерина Серебрякова.

При их знакомстве ей было 57, ему - 38. Они жили в одном общежитии, но в разных комнатах. Причем вступление в брак никак не изменило их образ жизни.

Супруги не вели совместное хозяйство и ходили друг к другу в гости. К жене художник относился очень нежно и трогательно, называя зрелую женщину доченькой:

У меня к Вам столько нежности, как к доченьке своей.

Филонов жил очень бедно и голодал, но ни денег, ни еды у жены не брал, хотя у нее ситуация была получше.

Женщина смирилась и не пыталась что-то изменить, она приняла странности мужа, который любил ее больше жизни.

Когда у престарелой жены случился инсульт, он забрал ее из больницы и на руках отнес домой, где бережно и заботливо за ней ухаживал.

Филонов помогал 76-летней женщине восстановить речь, учил ходить, оказывал моральную поддержку. Благодаря его стараниям Серебрякова продержалась еще 3 года.

Прожили они вместе 17 лет, художник умер в 1942 году, не пережив голод блокадного Ленинграда. Любимая женщина Филонова пережила его лишь на несколько месяцев.

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