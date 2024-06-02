В Цирке медведица неожиданно напала на дрессировщика во время представления

10:26 2024-06-02
В Цирке медведица неожиданно напала на дрессировщика во время представления

В момент происшествия зал был полон людей, ситуация с нападением вызвала у публики настоящий шок.

Эпизод с неадекватным поведением животного попал на видео. Запись была выложена в телеграм-канале Mash.

На кадрах видно, как заслуженный артист цирка пожилой дрессировщик Олег Красов выполняет номер с огромной медведицей Джемой.

Сначала все шло хорошо, но потом, медведица стала нервничать, видимо ее раздражали излишняя духота и очень большое количество людей в зале.

Выступление проходило в дневное время в цирке "Счастье" Калужской области на улице Красных Зорь города Обнинска.

Неожиданно животное перестало слушаться дрессировщика и стало проявлять к нему агрессию.

Медведица повалила мужчину на землю и буквально легла верхом. В этот момент вовремя подбежали статисты и оттянули животное от дрессировщика.

Сотрудники цирка объявили, что это штатная ситуация, в ней никто не пострадал, а медведица просто "играла" с Олегом Красовым. После этого выступление было продолжено.

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