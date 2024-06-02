Два фаната Меллстроя пробежались по «Уэмбли» во время матча, чтобы заработать 30 млн рублей

11:32 2024-06-02
Два фаната Меллстроя пробежались по «Уэмбли» во время матча, чтобы заработать 30 млн рублей

Дерзкий пробег был устроен по британскому стадиону «Уэмбли», видеоролик с инцидентом показал телеграм-канал SHOT.

Два поклонника скандального белорусского стримера, мотивируемые большим денежным бонусом, выполнили сложное задание блогера. 

Меллстрой пообещал дать 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

Двоим фанатам блогера это удалось. Они пробежались по британскому стадиону "Уэмбли" во время финального матча Лиги. Остановить одного из них помог полузащитник дортмундской "Боруссии" Марсель Забитцер. Он сбил бегуна с ног, после чего нарушителя забрали стюарды.

Как сообщает источник, футбольная ассоциация потратила 5 млн фунтов стерлингов, чтобы обеспечить безопасность во время матча на "Уэмбли".

Было создано "стальное кольцо" с тысячами стюардов, также была организована очень тщательная проверка билетов. Однако никакие меры не помогли фанатам Андрея Бурима выполнить его задание.

Недавно, кстати, гомельский блогер опять оказался под следствием, на этот раз из-за мата, который постоянно звучит на его стримах, а также из-за неуважения, проявляемого к россиянам. Сейчас Мелстрой объявлен в розыск РФ по уголовной сатье.

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