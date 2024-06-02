В первом тайме голов не было, но во второй половине встречи «сливочные» отправили в ворота «Боруссии» два безответных мяча, благодаря чему склонили чашу весов в свою сторону.
Победителем Лиги чемпионов 2023/24 стал мадридский "Реал", это уже в рекордный 15 раз
14:04 2024-06-02
В финальном матче обыгравший дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Матч состоялся поздно вечером на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
14:24
admin
Не менее 33 сотрудников избирательных участков в Индии умерли из-за сильной жары
Среди погибших от теплового удара сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники.
14:18
admin
В Эвенкийском районе Красноярского края подросток угнал отцовскую «Волгу» и разбился на ней вместе со своими друзьями.
Двое погибли, еще двое — попали с травмами в больницу, об этом рассказали в краевой прокуратуре.
14:11
admin
Бьянка Цензори продолжает шокировать и вышла на публику в боди с вырезами
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори вышла на публику в боди с вырезами по бокамю.
12:07
Храмова Оксана
История о том, как американский предприниматель научил женщин брить подмышки
Первый бритвенный станок изобрел Кинг Кэмп Жиллетт, случилось это в 1903 году. До сих пор продукция основанной им компании является лидером по продажам бритвенных принадлежностей.
11:32
Храмова Оксана
Два фаната Меллстроя пробежались по «Уэмбли» во время матча, чтобы заработать 30 млн рублей
Дерзкий пробег был устроен по британскому стадиону «Уэмбли», видеоролик с инцидентом показал телеграм-канал SHOT.
11:03
Храмова Оксана
После ссоры с любимой мужчина хотел покончить с собой, она оказала первую помощь, но он все равно умер
Жительница Москвы пыталась спасти от самоубийства своего мужчину. Оказав ему помощь, пошла спать, утром нашла его мертвым.