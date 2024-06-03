Трагедия в КБР: пьяный полицейский снес троих пешеходов, включая двоих детей

11:41 2024-06-03
Трагедия в КБР: пьяный полицейский снес троих пешеходов, включая двоих детей

ЧП произошло в Кабардино-Балкарской Республике, нетрезвый водитель сбил троих пешеходов на переходе, в том числе двух девочек, все они погибли.

ДТП случилось по улице Канукоева, за рулем был оперуполномоченный МВД по СКФО, старший лейтенант Магомед Атмурзаев. Он ехал на большой скорости, машину вел в нетрезвом виде.

Автомобиль влетел на пешеходный переход и сбил трех пешеходов, они умерли на месте от полученных травм. После этого машина врезалась в "семерку", водитель и его спутница получили травмы и были доставлены в больницу.

Самый старший из погибших - мужчина Алсан Рахаев, который работал хирургом, был заместителем главврача детского клинического центра.

Одна из погибших девочек - его дочь, вторая девочка, по предварительным данным, ее подруга.

После задержания было проведено освидетельствование виновника происшествия, которое подтвердило алкогольное опьянение.

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