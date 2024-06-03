Трагедия в КБР: пьяный полицейский снес троих пешеходов, включая двоих детей

ДТП случилось по улице Канукоева, за рулем был оперуполномоченный МВД по СКФО, старший лейтенант Магомед Атмурзаев. Он ехал на большой скорости, машину вел в нетрезвом виде.

Автомобиль влетел на пешеходный переход и сбил трех пешеходов, они умерли на месте от полученных травм. После этого машина врезалась в "семерку", водитель и его спутница получили травмы и были доставлены в больницу.

Самый старший из погибших - мужчина Алсан Рахаев, который работал хирургом, был заместителем главврача детского клинического центра.

Одна из погибших девочек - его дочь, вторая девочка, по предварительным данным, ее подруга.

После задержания было проведено освидетельствование виновника происшествия, которое подтвердило алкогольное опьянение.