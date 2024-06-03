Житель Кении притворялся адвокатом, не имея образования, и выигрывал все дела

Задержать липового адвоката удалось после одной случайной проверки. Брайан Мвенда Нджаги называл себя адвокатом верховного суда Кении.

Проверка показала, что у этого человека нет юридического диплома и вообще нет никакого другого диплома.

Поддельный адвокат вел процессы в верховном и мировом судах. Он выигрывал все дела, за которые брался. Всего на счету удивительного адвоката из Кении 26 успешных дел.

Нджаги подделал учетную запись на портале адвокатов, предъявив ложные сведения о себе. Мужчина подделал чужой профиль, поставив свою фотографию.

У фальшивого адвоката очень солидные покровители, готовые встать на его защиту, все они из числа бывших клиентов.

Один из них, например, бывший лидер запрещенной в Кении политико-религиозной организации Мунгики. Речь идет об очень влиятельной местной мафии, которая прославилась массовыми убийствами, конфликтами с полицией, рейдерством.

Желание вступиться за Нджаги изъявили также экс-губернатор Найроби и экс-депутат парламента Кении Майк Сонко.