Житель Кении притворялся адвокатом, не имея образования, и выигрывал все дела

22:05 2024-06-03
Житель Кении притворялся адвокатом, не имея образования, и выигрывал все дела

В Кении задержали адвоката, который на самом деле таковым не являлся, при этом мужчина не проиграл ни одного дела в суде.

Задержать липового адвоката удалось после одной случайной проверки. Брайан Мвенда Нджаги называл себя адвокатом верховного суда Кении.

Проверка показала, что у этого человека нет юридического диплома и вообще нет никакого другого диплома.

Поддельный адвокат вел процессы в верховном и мировом судах. Он выигрывал все дела, за которые брался. Всего на счету удивительного адвоката из Кении 26 успешных дел.

Нджаги подделал учетную запись на портале адвокатов, предъявив ложные сведения о себе. Мужчина подделал чужой профиль, поставив свою фотографию.

У фальшивого адвоката очень солидные покровители, готовые встать на его защиту, все они из числа бывших клиентов.

Один из них, например, бывший лидер запрещенной в Кении политико-религиозной организации Мунгики. Речь идет об очень влиятельной местной мафии, которая прославилась массовыми убийствами, конфликтами с полицией, рейдерством.

Желание вступиться за Нджаги изъявили также экс-губернатор Найроби и экс-депутат парламента Кении Майк Сонко.

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