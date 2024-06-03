Меган Фокс: была воровкой и изгоем, а стала мега звездой Голливуда

23:03 2024-06-03
Меган Фокс: была воровкой и изгоем, а стала мега звездой Голливуда

В 15 лет попыталась украсть блеск для губ в магазине, но воровку поймали с поличным.

В одном из интервью актриса призналась, что развод родителей, будучи подростком, она переживала очень тяжело.

Когда мама повторно вышла замуж, жизнь и вовсе стала безрадостной. Отчим был настоящим домашним тираном и воспитывал ее и сестру как фанатичный католик - в большой строгости и смирении.

Девочкам нельзя было приводить в дом друзей и заводить романы с одноклассниками.

От постоянного нервного напряжения у Меган развились панические атаки, а также она пережила тяжелое расстройство пищевого поведения.

В школе была аутсайдером, над ней издевались, ее травили. Агрессия исходила от девочек, они завидовали Меган, потому что та легко находила общий язык с парнями.

Актриса рассказала, как пряталась в женском туалете, чтобы поесть. В школьной столовой девочки запросто могли облить ее кетчупом или забросать объедками.

В школе я ни секунды не была популярной, то есть никогда. Все меня ненавидели, я была абсолютным изгоем. Моими друзьями всегда были парни.

При этом у Меган был довольно дерзкий и даже агрессивный характер. Кроме того девочка серьезно занималась танцами и даже одерживала победы в танцевальных шоу.

Травля не сломала Меган, ее характер стал от этого более жестким. Она не боялась выделяться из толпы и в какой-то момент поняла, что желает быть актрисой.

Никто не верил в серьезность ее намерений, даже мама. Однако она уверенно шла к цели. Заканчивая школу, Меган начала работать моделью и участвовать в конкурсах красоты. В 17 лет закончила школу экстерном и уехала в Лос-Анджелес.

Там приходилось браться за любую работу, чтобы выжить. Она была одна в большом чужом городе, без поддержки, без друзей и без денег. Иногда даже не еду не хватало.

Сначала начинающая актриса снималась в незначительных ролях второго плана.

Успех пришел после съемок в "Трансформерах". До этого режиссер заметил ее в эпизодической роли в "Плохих парнях 2". Это стало переломным моментом в жизни Меган.

Первая часть "Трансформеров" с участием Меган Фокс собрала более 709 млн долларов. Она стала звездой мирового масштаба.

Хорошие роли стали предлагать со всех сторон. Ее назвали секс-символом 21 века и второй Анджелиной Джоли. За фильм "Тело Дженнифер" Меган получила 5 млн долларов.

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