В Витебске девушка пыталась помочь тонущей подруге и утонула

10:54 2024-06-04
В Витебске девушка пыталась помочь тонущей подруге и утонула

Попытка спасти подругу закончилась трагически: тонущую удалось вытащить из воды живой, а ее спасательница погибла.

Все произошло вечером 31 мая. Молодежь 20-21 лет собралась компанией отдохнуть на природе. Они отправились на берег Западной Двины в Витебске - друзья хотели встретить первый рассвет лета.

Как водится, на пикник прихватили алкоголь. Ночью одна из девушек, которая уже была сильно выпившая, пошла купаться.

Вскоре она начала тонуть. Друзья бросились на помощь. Среди них была и 21-летняя подруга, студентка медицинского колледжа.

Когда подвыпившую тонущую девушку приятели благополучно вытащили на берег, обнаружили, что подруга, которая ушла ее спасать, пропала из виду. 

Несчастную обнаружили спасатели МЧС, которых вызвали молодые люди. Ее тело нашли в 12 метрах от берега.

Следственно-оперативная группа установила, что место, где собралась компания друзей, для купания предназначено не было.

В прошедшие выходные, с 31 мая по 2 июня, в Беларуси уже утонуло 8 человек. Только в Витебской области от воды  погибли 6 белорусов.

Практически все они, как сообщают МЧС и ОСВОД, мужчины среднего возраста или пенсионеры. Исключением стала 21-летняя витеблянка, о которой было рассказано выше.

Всех жертв объединяет одно: они употребляли спиртное.

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