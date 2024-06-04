У покойного Владимира Жириновского появился новый сын

16:29 2024-06-04
У покойного Владимира Жириновского появился новый сын

Никулинский районный суд Москвы признал Олега Эйдельштейна отпрыском покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Олег Эйдельштейн - внебрачный сын Жириновского. Раньше он уже пытался доказать это, в августе 2023 года Никулинский суд не стал рассматривать иск из-за законного решения Верховного суда Кабардино-Балкарии, касающегося спора между сторонами.

В феврале 2024 года от истца поступила апелляция, и Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение.

Отцом Олега Эйдельштейна был Владимир Жириновский, матерью - Жанна Газдарова. Знакомство родителей произошло на Кубе. Сын взял себе фамилию деда - Вольфа Эйдельштейна.

Первый раз Владимир Жириновский показал сына общественности в 2017 году.

Олег неоднократно попадал в поле зрения полиции. В феврале 2023 года он был арестован на 15 суток после скандала в ресторане в центре столицы и поднял руку на полицейского.

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