У покойного Владимира Жириновского появился новый сын

Олег Эйдельштейн - внебрачный сын Жириновского. Раньше он уже пытался доказать это, в августе 2023 года Никулинский суд не стал рассматривать иск из-за законного решения Верховного суда Кабардино-Балкарии, касающегося спора между сторонами.

В феврале 2024 года от истца поступила апелляция, и Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решение.

Отцом Олега Эйдельштейна был Владимир Жириновский, матерью - Жанна Газдарова. Знакомство родителей произошло на Кубе. Сын взял себе фамилию деда - Вольфа Эйдельштейна.

Первый раз Владимир Жириновский показал сына общественности в 2017 году.

Олег неоднократно попадал в поле зрения полиции. В феврале 2023 года он был арестован на 15 суток после скандала в ресторане в центре столицы и поднял руку на полицейского.