Выпускник 11 класса совершил суицид из-за страха провалить экзамен

Трагедия произошла в Свиблово, местные жители нашли парня, лежащим в бессознательном состоянии под окнами многоэтажного дома в Лазоревом проезде.

Люди вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не смогли помочь подростку.

Согласно источнику, беда случилась вчера вечером. Известно, что парень закончил православную школу и жил в приемной семье.

Мать рассказала, что последние дни он очень переживал по поводу предстоящих экзаменационных испытаний (ЕГЭ). Также он боялся, что не сможет поступить в университет.

Родители сказали, что показывали сына специалистам, они поставили диагноз "легкое когнитивное расстройство".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийство".