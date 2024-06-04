Выпускник 11 класса совершил суицид из-за страха провалить экзамен

17:22 2024-06-04
Выпускник 11 класса совершил суицид из-за страха провалить экзамен

По информации телеграм-канала SHOT, школьник, закончивший 11-й класс испытывал сильный стресс из-за предстоящих экзаменов.

Трагедия произошла в Свиблово, местные жители нашли парня, лежащим в бессознательном состоянии под окнами многоэтажного дома в Лазоревом проезде.

Люди вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не смогли помочь подростку.

Согласно источнику, беда случилась вчера вечером. Известно, что парень закончил православную школу и жил в приемной семье.

Мать рассказала, что последние дни он очень переживал по поводу предстоящих экзаменационных испытаний (ЕГЭ). Также он боялся, что не сможет поступить в университет.

Родители сказали, что показывали сына специалистам, они поставили диагноз "легкое когнитивное расстройство".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийство".

Храмова Оксана
20:31

Храмова Оксана

74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

74-летняя американка ожила прямо в похоронном бюро, через 2 часа после смерти

Служащие похоронного бюро заметили, что покойница дышит, когда стали переносить ее тело на стол.
Храмова Оксана
20:13

Храмова Оксана

Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

Об инциденте сообщило новостное издание БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
Храмова Оксана
19:44

Храмова Оксана

В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

15-летний подросток из Брестской области с особой жестокостью избивал отца, после чего он умер от полученных травм на месте.
Храмова Оксана
19:17

Храмова Оксана

Пять чеченцев жестоко избили девушку-спортсменку в Швейцарии

Пять чеченцев жестоко избили девушку-спортсменку в Швейцарии

Расправу мужчины учинили над своей же соотечественницей. Информация об инциденте была размещена в телеграм-канале Mash Gorе.
Храмова Оксана
18:27

Храмова Оксана

В сети появились кадры самосожжения, которое совершила психолог из Санкт-Петербурга

В сети появились кадры самосожжения, которое совершила психолог из Санкт-Петербурга

Жуткое самоубийство произошло 28 мая, сегодня в сети была выложена видеозапись с кадрами, где женщина сама себя поджигает.
admin
18:07

admin

Воспитание мальчика, как девочки 1965-2004 год

Воспитание мальчика, как девочки 1965-2004 год

В 1965 году 8-месячным близнецам Брюсу и Брайну по медицинским показаниям назначили обрезание, но для Брюса операция прошла неудачно.
admin
18:01

admin

Эксперимент Лэндиса «Спонтанные выражения лиц», 1924 год

Эксперимент Лэндиса «Спонтанные выражения лиц», 1924 год

В 1924 году Карни Лэндис провел эксперимент, целью которого было изучить сходство выражений лица разных людей.