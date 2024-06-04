Воспитание мальчика, как девочки 1965-2004 год

В результате ошибки врачей мальчик лишился полового органа.

Родителям предложили сделать протез, но предупредили, что полноценным мужчиной он, скорее всего, не станет.

Со своей проблемой они решили обратиться к психологу Джону Мани из Университета Джона Хопкинска в Балтиморе (США).

Мани предложил кардинальное решение проблемы — удалить всё, что осталось, и воспитывать мальчика как девочку. Психолог даже согласился наблюдать за ребенком в процессе взросления.

Родители решили, что это выход из положения. Так Брюс превратился в Бренду.

Джон Мани в сою очередь долгое искал возможность доказать свою теорию, что половая принадлежность человека обусловлена не природой, а воспитанием.

Брюс стал идеальным объектом для подобного наблюдения. А наличие брата-близнеца позволило сравнивать их развитие.

Так, с точки зрения профессора, более десяти лет все шло великолепно. Он публиковал положительные результаты своего эксперимента.

Однако родные дома, и учителя в школе наблюдали у ребенка типичное поведение мальчика.

Брюс-Бренда терпеть не мог платья, не играл в куклы и дрался с другими ребятами. Девочки с ребенком дружить не стремились, ведь на их взгляд, Брюс-Бренда был(а) странной.

Кроме того, родители, скрывавшие от ребенка правду, испытывали эмоциональный стресс. В результате у матери возникли суицидальные наклонности, а отец пристрастился к алкоголю.

В подростковом возрасте Брюс-Бренде давали эстроген. Психолог Джон Мани готовил ребенка к завершающей операции по смене пола.

Но вдруг Брюс взбунтовался и категорически отказался идти в больницу, а затем и вовсе перестал приезжать на приемы.

Жизнь Брюса была покалечена. Он совершил три попытки самоубийства, последняя из которых закончилась комой.

Однако позднее он поправился и начал борьбу за возвращение к нормальной жизни: носил мужскую одежду, постригся, сменил имя на Дэвид.

В 1997 году ему пришлось пережить серию операций, чтобы вернуть себе физические признаки пола.

Вскоре он женился и усыновил троих детей своей жены.

Впрочем, эта история не со счастливым концом: после развода в мае 2004-го Дэвид Раймер покончил жизнь самоубийством.

Ему было 38 лет.