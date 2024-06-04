В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

19:44 2024-06-04
В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

15-летний подросток из Брестской области с особой жестокостью избивал отца, после чего он умер от полученных травм на месте.

Следственный комитет сообщил подробности трагедии.

Это случилось в октябре 2023 года в населенном пункте Плебанцы Пружанского района.

15-летний парень привел домой друзей и стал распивать с ними водку.

Родители находились в других комнатах дома. В какой-то момент отец и сын повздорили, подросток стал избивать мужчину. Сцену избиения садист попросил друга снять на камеру телефона.

Закончив расправу, сын и его приятель ушли. Умирающий отец без сознания остался лежать на полу. Смерть наступила от нанесенных травм.

Подростка задержали и взяли под стражу, но вину он отказался признать, сообщив, что отца убивать не собирался.

Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. 

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