В Пружанском районе подросток до смерти избил отца

Следственный комитет сообщил подробности трагедии.

Это случилось в октябре 2023 года в населенном пункте Плебанцы Пружанского района.

15-летний парень привел домой друзей и стал распивать с ними водку.

Родители находились в других комнатах дома. В какой-то момент отец и сын повздорили, подросток стал избивать мужчину. Сцену избиения садист попросил друга снять на камеру телефона.

Закончив расправу, сын и его приятель ушли. Умирающий отец без сознания остался лежать на полу. Смерть наступила от нанесенных травм.

Подростка задержали и взяли под стражу, но вину он отказался признать, сообщив, что отца убивать не собирался.

Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.