Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

20:13 2024-06-04
Жуткое ДТП в Бобруйском районе: маршрутка столкнулась с трактором, в аварии 9 пострадавших

Об инциденте сообщило новостное издание БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

ДТП случилось 4 июня примерно в 3 часа дня. Местом аварии стал участок дороги Бобруйск-Мозырь возле деревни Брожка в Бобруйском районе.

За рулем маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter, находился 32-летний водитель. Он врезался в трактор, который двигался впереди в том же направлении, что и маршрутка.

В момент столкновения трактор МТЗ собирался поворачивать влево.

В аварии пострадали люди, в больницу увезли 9 человек. О степени тяжести полученных травм и о состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

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